Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mutmaßlicher Einbrecher in Wuppertal-Barmen festgenommen-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Am 22.05.2019 um 23:37 Uhr versuchte ein zunächst Unbekannter am Robert-Koch-Platz in Wuppertal-Barmen, ein Einfamilienhaus aufzubrechen. Bei dem Versuch, eine Tür aufzuhebeln, erfasst ihn eine Überwachungsanlage, die den Hauseigentümer über sein Smartphone über den Vorgang informierte. Der Täter konnte noch im Nahbereich von herbeigerufenen Polizisten festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er gestern einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der polizeibekannte 37-Jährige war in der Vergangenheit bereits häufiger durch Einbruchdelikte in Erscheinung getreten. Er muss sich nun einem weiteren Strafverfahren und den Fragen der Ermittler stellen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herr Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202 5748 410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell