Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger in Wuppertal von Auto erfasst-Schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (22.02.2019), gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Jesinghauser Straße in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich ein Fußgänger schwer verletzte. Der 33-jährige Mann trat zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Dort erfasste ihn der Ford eines 57-Jährigen. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt. (sw)

