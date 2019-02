Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer nach Wendemanöver schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (21.02.2019), gegen 11.10 Uhr, kam es auf der Westkotter Straße in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich ein Zweiradfahrer schwer verletzte. Ein 62-Jähriger wendete seinen Renault, nachdem er zuvor vom Fahrbahnrand losfuhr. Der 59-Jährige Fahrer eines Motorrollers konnte nicht mehr bremsen. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell