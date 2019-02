Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zwei Einbrüche in Wuppertaler Supermärkte

Wuppertal (ots)

In einen Supermarkt an der Kölner Straße in Wuppertal drangen Unbekannte im Verlauf der vergangenen Nacht (21.02.2019) ein, nachdem sie eine Fensterscheibe mittels Stein eingeworfen hatten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. In der Steinbecker Meile versuchten Einbrecher die Eingangstür zu einem Supermarkt aufzuhebeln. Allerdings zogen es die Unbekannten bei Auslösung der Alarmanlage vor, sich schleunigst vom Tatort zu entfernen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (ak)

