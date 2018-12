POL-W: RS - Unfallflucht - Trümmerfeld auf der Schulstraße hinterlassen

Wuppertal (ots) - Das Verkehrskommissariat Remscheid sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall auf der Schulstraße in der Nacht zu Montag (03.12.2018) geben können. Ein Zeitungsbote meldete der Polizei gegen 02:50 Uhr in Höhe der Einmündung Lockfinker Straße mehrere beschädigte Straßenpoller, ein augenscheinlich umgefahrenes Straßenschild und diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die einen Verkehrsunfall in der Nacht beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell