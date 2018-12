POL-W: SG - 47-Jährige verletzt - Unfallzeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Auf der Blumenstraße in Solingen soll es am Sonntag (02.12.2018), gegen 17:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem sich eine 47-jährige Frau verletzte. Die Solingerin habe in Höhe der Kronprinzenstraße die Fahrbahn überquert und sei von einem Auto erfasst worden. Durch den Zusammenstoß sei sie zu Boden gestürzt und habe sich verletzt. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall geben können, sich unter der 0202-284-0 telefonisch zu melden. (hm)

