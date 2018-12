POL-W: W/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Wuppertal: Am Markland hebelten unbekannte Täter die Balkontür zu einer Wohnung auf und suchten in der Zeit vom 29.11.2018, 17:00 Uhr bis 03.12.2018, 08:15 Uhr, nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut dauern die Ermittlungen noch an. Diebe schlugen ein Fenster zu einem Einfamilienhaus an der Alte Rottsieper Straße ein und durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen die Täter das Haus am Montag (03.12.2018) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr. An der Industriestraße entwendeten Einbrecher aus Fabrikbüros Bargeld, ein Mobiltelefon, eine Drohne und ein TV-Gerät in der Zeit vom 02.12.2018, 15:00 Uhr bis 03.12.2018, 06:00 Uhr. Diebe hebelten ein Fenster zu einem Brautmodengeschäft an der Friedrich-Engels-Allee auf und erbeuteten Bargeld in der Zeit von 01.12.2018, 16:30 Uhr bis 03.12.2018, 06:45 Uhr. Bargeld erlangten Unbekannte aus Spinden eines Kindergartens an der Märkische Straße in der Zeit vom 30.11.2018, 16:00 Uhr bis zum 03.12.2018, 07:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter schlug am 03.12.2018, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 08:00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants an der Erbschloer Straße ein und kletterte in das Gebäude. Zur Tatbeute dauern die Ermittlungen noch an. An der Varresbecker Straße schlugen Einbrecher in der Zeit vom 02.12.2018, 23:30 Uhr bis 03.12.2018, 10:30 Uhr, eine Fensterscheibe zu einer Gaststätte ein und hebelten zwei Spielautomaten auf, aus denen sie Bargeld entnahmen.

Solingen: An der Elsa-Brandström-Straße gelangten Einbrecher in der Zeit vom 30.11.2018, 15:50 Uhr bis 03.12.2018, 05:50 Uhr, in ein Schulgebäude und durchsuchten Klassenräume nach Wertsachen. Die Diebe nahmen Putzutensilien an sich und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. Riegel Vor! Verschließen Sie Türen und Fenster, auch wenn Sie nur kurz das Haus verlassen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (hm)

