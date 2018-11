POL-W: W Fußgänger von PKW erfasst-Schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern (28.11.2018), gegen 17.10 Uhr, kam es auf der Beethovenstraße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein Fußgänger schwer verletzte. Der 52-Jährige überquerte die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 32-Jährigen kam. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann versucht haben, einen Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch zu erreichen. Der Bereich der Unfallstelle musste während der Aufnahme zeitweise gesperrt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (sw)

