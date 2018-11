POL-W: RS- Überfall in Remscheid

Wuppertal (ots) -

Gestern (27.11.2018), gegen 17:30 Uhr, überfielen mehrere Jugendliche einen 51-jährigen Mann an der Salemstraße in Remscheid und verletzten ihn schwer. Vermutlich zwei bis drei Täter näherten sich ihrem Opfer von hinten und stießen es zu Boden. Sie schlugen und traten dem Mann mehrfach ins Gesicht und vor den Oberkörper. Anschließend entrissen die Täter ihm den Rucksack und flüchteten in einer größeren Personengruppe in Richtung Allee Center. Durch den Überfall erlitt der 51-Jährige Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Alle Räuber sollen maximal 18 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter wurde als "recht klein" beschrieben. Dieser war mit einer braunen Jacke bekleidet und hatte blonde Haare. Ein Weiterer trug dunkle Oberbekleidung und einen roten Pullover. Die eingesetzten Polizisten trafen im Rahmen der Fahndung im Bereich des Allee Centers mehrere Jugendliche an, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Ob eine Tatbeteiligung besteht ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell