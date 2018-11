POL-W: SG - Kellerbrand in Solingen

Wuppertal (ots) - An der Saarstraße in Solingen kam es heute (27.11.2018), gegen 13:10 Uhr, zu einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste eine 19-jährige Bewohnerin vorsorglich zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten, konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache und Schadenshöhe dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. (hm)

