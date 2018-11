POL-W: RS Mann nach Zimmerbrand in Remscheid verstorben

Wuppertal (ots) - Am 21.11.2018, kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Wohnheim an der Burger Straße in Remscheid (s. Pressemeldung vom 22.11.2018 "Mann nach Zimmerbrand in Remscheid schwer verletzt"). Der Mann musste nach dem Brand einem Spezialkrankenhaus zugeführt werden. Dort verstarb er in Folge seiner schweren Verletzungen. (sw)

