POL-W: RS Mann nach Zimmerbrand in Remscheid schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern (21.11.2018), kam es gegen 20.00 Uhr in einem Wohnheim an der Burger Straße in Remscheid im Zimmer eines Bewohners zu einem Brand. Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Mitarbeiterinnen bemerkten das Feuer und konnten es schnell löschen. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Köln gebracht werden. Durch den Rauch kam es bei fünf Mitarbeiterinnen zu leichten Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Sauerstoffgerät in Verbindung mit einer Zigarette ursächlich für das Brandgeschehen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(sw)

