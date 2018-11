POL-W: RS Autofahrt endet vor Laterne

Wuppertal (ots) - Gestern (21.11.2018), gegen 13.35 Uhr, kam es in Remscheid auf der Ronsdorfer Straße zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau verletzte. Die 20-Jährige verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Ford und sie kam von der Fahrbahn ab. Dort endete die Fahrt vor einer Straßenlaterne. Sie zog sie sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa13.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Ronsdorfer Straße gesperrt werden. (sw)

