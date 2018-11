POL-W: SG - Lkw stößt gegen Tanksäule - Fahrer nach Brandgeschehen leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern (20.11.2018, 13:45 Uhr) kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Wuppertaler Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Lüdenscheid leicht verletzt wurde. Der Mann beabsichtigte seinen Lastwagen auf dem Tankstellengelände zu wenden und stieß aufgrund eines Fahrfehlers gegen eine Zapfsäule, die sofort Feuer fing. Der hierdurch entstandene Brand griff auf den Motorraum des Lkw über. Eine zufällig anwesende Rettungswagenbesatzung konnte das Feuer schnell löschen. Der 47-Jährige verletzte sich beim Verlassen seines LKW leicht. Da bei ihm eine Rauchgasintoxikation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von circa 40.000 Euro. (jk)

