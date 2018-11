POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Seit gestern (20.11.2018), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen sieben Einbrüche auf. An der Bahnstraße in Solingen drangen Einbrecher zwischen dem 19.11.2018, 19.00 Uhr und 20.11.2018, 01.30 Uhr, in eine Bäckerei-Filiale ein. Durch das Aufhebeln der Zugangstür erlangten sie Zutritt in das Objekt und entwendeten Zigarettenpackungen im Wert von mehreren Tausend Euro. In Wuppertal, an der Straße Zum Lohbusch, hebelten Diebe in der Zeit vom 19.11.2018, 07.30 Uhr und 20.11.2018, 07.45 Uhr, eine Balkontür zu einem Einfamilienhaus auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Münzen. Zu einem weiteren Einbruch in Wuppertal kam es in dem Zeitraum vom 16.11.2018, 21.15 Uhr bis 20.11.2018, 16.20 Uhr, an der Straße Dasnöckel. Hier brachen unbekannte Täter mehrere Türen einer Eisdiele auf. Es wurde ein Schranksafe ohne wertvollen Inhalt entwendet. An der Möwenstraße in Wuppertal hebelten Einbrecher am 20.11.2018 zwischen 11.30 Uhr und 20.23 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, wurde Schmuck und Bargeld entwendet. In Remscheid wurde am 20.11.2018 in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 18.55 Uhr, an der Straße Am Stadtwald in eine Wohnung eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters entwendeten die Täter Bargeld, Goldschmuck, ein Tablet der Marke Samsung sowie einen Dekorationsgegenstand aus Kristall. An der Mixsieper Straße in Remscheid brachen am 20.11.2018 zwischen 16.00 Uhr und 19.55 Uhr, unbekannte Täter in gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus ein. Nach Einschlagen einer Terrassentür wurden in der Erdgeschoßwohnung mehrere Schmuckstücke aus Gold entwendet. In der darüber liegenden Wohnung wurde nach Aufhebeln der Wohnungstür ebenfalls Goldschmuck und hochwertige Schreibwerkzeuge gestohlen. In allen Fällen konnten die Einbrecher unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jk)

