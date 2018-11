POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Große Cannabisplantage in Wuppertal ausgehoben

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (16.11.2018) durchsuchten Kriminalbeamte der Polizei Wuppertal aufgrund polizeilich gewonnener Erkenntnisse ein Firmengebäude in Wuppertal-Varresbeck. Dort entdeckten sie in mehreren Räumen insgesamt mehr als 3000 Cannabispflanzen. Unter Hinzuziehung der Spurensicherung sowie Experten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen konnten sämtliche Pflanzen sichergestellt werden. Außerdem stellten die Beamten umfangreiches Equipment zur Aufzucht sicher. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den Betreibern der Plantage dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal



Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert



Telefon: 0202 / 5748 - 410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell