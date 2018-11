POL-W: SG Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Gestern (21.11.2018), gegen 16.10 Uhr, kam es auf der Cronenberger Straße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich eine Radfahrerin schwer verletzte. Als eine 53-Jährige mit ihrem Audi von der Schlachthofstraße auf die Cronenberger Straße fuhr, um die gegenüberliegende Gertrudiusstraße zu erreichen, kam es zum Zusammenstoß mit einer Pedelec-Fahrerin. Die 65-Jährige war auf der Cronenberger Straße unterwegs. Sie musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (sw)

