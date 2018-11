POL-W: W/SG- Kriminalpolizei nimmt seit gestern sechs Einbrüche auf

Wuppertal (ots) - In Wuppertal brachen Unbekannte zwischen dem 20.11.2018, 15.30 Uhr und dem 21.11.2018, 04.35 Uhr, eine Wohnung am Stahlsberg auf und stahlen Bargeld. An der Berliner Straße gelangten Einbrecher am 21.11.2018, zwischen 00.15 Uhr und 08.00 Uhr in eine Gaststätte und nahmen eine geringe Menge Münzgeld weg. Vermutlich zwei Frauen brachen an der Eduardstraße am 21.11.2018, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr eine Wohnung auf und entwendeten einen Fernseher, Bargeld und Kosmetika. Die Frauen sollen 160 cm-165 cm groß und schlank sein. Eine hatte hellere Haut und blonde Haare, die Zweite hatte dunklere Haut und dunkle Haare. Bei einem Einfamilienhaus an der Luhnsstraße blieb es am 21.11.2018, zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr, bei einem Einbruchversuch. Am Hainholz öffneten Einbrecher am 21.11.2018, zwischen 16.50 Uhr und 18.55 Uhr ein Einfamilienhaus und stahlen Uhren und Schmuck.

In Solingen gelangten Straftäter in ein Einfamilienhaus am 21.11.2018, zwischen 18.00 Uhr und 17.55 Uhr, nahmen jedoch nichts weg.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

