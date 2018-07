POL-W: W/RS - Einbrüche am Wochenende

Wuppertal (ots) - Wuppertal: In der Nacht zu Samstag (07.07.2018) drangen Unbekannte an der Masurenstraße in eine Autowerkstatt ein. Sie stahlen zwei Laptops, einen Schlüssel und mindestens drei Werkzeugkoffer. Anschließend flüchteten sie unerkannt. In gleicher Nacht kam es zu einem versuchten Einbruch in Büroräume an der Straße Am Brögel. Die Täter hebelten an drei Türen zu verschiedenen Firmen, schafften es jedoch nicht, die Türen zu öffnen. An der Straße Unterdörnen verschafften sich Einbrecher Zutritt zu den Büros eines Pflegedienstes. Daraus nahmen sie ein Notebook, ein Handy und diverse Schlüssel mit. Bei einem Einbruchsversuch blieb es am Samstagabend an einer Wohnungstür an der Straße Monhofsfeld. Am Wochenende stiegen Eindringlinge in eine Schule an der Straße Haarhausen ein und entwendeten mehrere Laptops.

Remscheid: Zu einem Gaststätteneinbruch an der Remscheider Straße kam es am Sonntag, den 08.07.2018, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 11.45 Uhr. Die Täter hebelten ein Fenster zu dem Lokal auf und klauten Geld aus der Kasse. Außerdem brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus das Bargeld. Anschließend flüchteten sie.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Riegel vor! - Einbrecher machen keine Ferien! Schützen Sie Ihr Eigentum! Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Lassen Sie sich hierzu bei Ihrer Dienststelle "Kriminalprävention und Opferschutz" beraten. Unter der Telefonnummer 0202/284-1801 können Sie sich einen Termin geben lassen. (am)

