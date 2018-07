POL-W: W - Mädchen beraubt 13-Jährigen

Wuppertal (ots) - Eine Jugendliche hat einem 13-Jährigen gestern Abend (08.07.2018), gegen 17.50 Uhr, das Handy geraubt. Der Junge saß auf einer Skateboard-Rampe an der Straße Rosenau in Wuppertal-Barmen, als ihm das Mädchen das Mobiltelefon aus der Hand riss. Zusammen mit einem weiteren Mädchen flüchtete die Täterin. Sie war etwa 14 Jahre alt, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und hatte schulterlanges, dunkles Haar mit einem blonden Übergang. Das zweite Mädchen konnte der Junge nicht beschreiben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. (am)

