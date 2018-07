POL-W: RS Seniorin in Solingen beraubt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (07.07.2018) wurde eine 69-jährige Frau Opfer eines Raubes in Solingen. Die Seniorin war an der Kuller Straße aus einem Bus ausgestiegen und anschließend mit ihrem Rollator unterwegs, als sie von einer jungen Frau angesprochen wurde. Während des Gesprächs riss die Täterin der älteren Frau eine Kette vom Hals und flüchtete in Richtung Cronenberger Straße. Die Seniorin stürzte durch die Tat und erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte die Räuberin wie folgt beschreiben: -weiblich, ca.170 cm groß, schlank, schwarze Haare zum Zopf gebunden, südländisches Aussehen, schwarzer Hosenanzug mit weißen Punkten, schwarz-/weiße Bluse. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen. (cw)

