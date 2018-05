Schwerte (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018) fuhr gegen 16.35 Uhr eine 44 jährige Dortmunderin auf der Reichshofstraße in Richtung Wannebachstraße. Da im Einmündungsbereich von links ein PKW kam, der dann seinerseits nach rechts in die Reichshofstraße abbog, hielt sie zunächst an. Als sie dann in die Wannebachstraße abbiegen wollte, übersah sie eine von links kommende 40 jährige Motorradfahrerin aus Schwerte. Die versuchte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, flog dabei aber über den Lenker auf die Straße. Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzt 3 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell