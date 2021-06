Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Geysir Steganlage nach Zusammenstoß mit Tanker teilweise gesunken

Bild-Infos

Download

Andernach (ots)

Am 26.06.2021 gegen 18:30 Uhr fuhr ein zu Berg fahrendes Tankschiff in die zum Geysir in Andernach gehörende Steganlage. An der Anlage entstand ein erheblicher Sachschaden und ist teilweise gesunken. Bei dem mit 1900 t Heizöl beladenen Tankschiff kam es zu keinem Wassereinbruch und auch zu keinem Produktaustritt. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Ursache für den Unfall ist vermutlich ein Ausfall der Ruderanlage. Das Tankschiff soll am morgigen Vormittag freigeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell