Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Konz (ots)

Am 03.10.2020, gegen 16.10 Uhr, fuhr ein Sportbootführer mit seinem Kajütboot in den Sportboothafen Konz ein. Dort stieß er mit seinem Boot gegen drei stillliegende Sportboote und entfernte sich dann wieder. Kurz vor der Schleuse Trier konnte das Sportboot durch eine Besatzung der Wasserschutzpolizei gestellt werden. Der Sportbootführer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt und ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Sportbootführerschein wurde präventiv sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Höhe des Sachschadens an den Stilliegern konnte noch nicht genau ermittelt werden, da noch nicht alle Geschädigte erreicht wurden.

