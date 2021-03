HDP-RP: Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz feiert 25 Jahre Polizeicampus Hahn

Hochschule der Polizei

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz feiert 25 Jahre Polizeicampus Hahn

Büchenbeuren

Auf den Tag genau seit 25 Jahren befindet sich die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) im Herzen des Hunsrücks auf dem Polizeicampus Hahn.

Die HdP ist die zentrale Bildungseinrichtung der rheinland-pfälzischen Polizei. Der 28 Hektar große Campus bietet verschiedenste Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für die 13000 Beschäftigten der Polizei Rheinland-Pfalz sowie Wohn-, Lehr - und Trainingsmöglichkeiten für die 1600 Studierenden.

"Es hat sich viel getan in den letzten 25 Jahren - wir haben seit 1996 ein verlassenes Militärgelände in einen modernen Hochschulcampus umgewandelt, viele Arbeitsplätze im Hunsrück geschaffen und sind sehr gut in der Region vernetzt. Das erfüllt uns mit Stolz", reflektiert der Direktor der Hochschule Friedel Durben.

Zuvor war Koblenz-Asterstein für mehr als 40 Jahre der Standort für die polizeiliche Aus- und Fortbildung in Rheinland-Pfalz. Der Umzug in den Hunsrück brachte auch für das polizeiliche Studium tiefgreifende Veränderungen. Aus dem anfänglichen Fachbereich Polizei der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung mit Diplomstudiengang hat sich eine Hochschule mit international anerkanntem, attraktiven Bachelor- und Masterstudiengang entwickelt, der die Polizeistudierenden auf ein abwechslungsreiches Berufsfeld vorbereitet. Jedes Jahr beginnt im Mai und Oktober für insgesamt 580 junge Studierende aus Rheinland-Pfalz und dem gesamten Bundesgebiet auf "dem Hahn" der Einstieg in den Polizeiberuf.

"Wir fühlen uns wohl hier im Hunsrück. Gerade deshalb hätten wir den 25. Geburtstag unseres Campus sehr gerne zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern gefeiert", erklärt Friedel Durben. Da dies aufgrund der aktuellen Lage leider nicht möglich ist, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HdP verschiedene, an die Pandemie angepasste Formate entwickelt. "Sollte es möglich sein, wird der Polizeicampus im Rahmen einzelner Veranstaltungen sicherlich für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, z.B. für die Vereidigungen der beiden jüngsten Jahrgänge im Herbst", hofft der Direktor der HdP.

Um keine der vielfältigen Aktivitäten rund um das Jubiläum zu verpassen, besuchen Sie die Homepage der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und folgen Sie in den Sozialen Medien dem #25jahrepolizeicampushahn.

