HDP-RP: Terminhinweis Feierliche Vereidigung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter

Ministerpräsidentin Malu Dreyer nimmt gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz an der feierlichen Vereidigung der Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter teil am Freitag, 18. September, 13 Uhr, auf dem Sportplatz des Polizeicampus, Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, 55483 Büchenbeuren. Der 22. und 23. Bachelorstudiengang Polizeidienst werden in diesem Jahr zeitversetzt vereidigt. Zur Begrüßung spricht der Direktor der Hochschule der Polizei, Friedel Durben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält die Festrede für den 22. Studiengang. Die Vereidigung erfolgt durch den Inspekteur der Polizei, Jürgen Schmitt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Donnerstag, 14 Uhr, unter HdP.Presse@polizei.rlp.de. Um Beachtung der Abstandsregeln und um das Tragen einer Alltagsmaske wird gebeten. Die Vereidigung wird auf YouTube live übertragen: https://s.rlp.de/youtube

