PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndungsrücknahme - 76-Jähriger aus dem Bereich Bad Honnef tot aufgefunden

Koblenz (ots)

Der vermisste Mann, nach dem die Polizei seit dem 09.02.2026 gesucht hat, ist tot (siehe hierzu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6214246 ).

Er wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) tot in einer Böschung am Namedyer Werth zwischen Namedy und Andernach (Rheinland-Pfalz) aufgefunden. Bislang haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle Telefon: 0228 - 1510-22 Fax: 0228-151202 https://bonn.polizei.nrw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 20:00

    POL-PPKO: Koblenz - 100.000 Zuschauer feiern ausgelassen Rosenmontag

    Koblenz (ots) - Polizei und Stadt ziehen positives Zwischenfazit Das durchwachsene Wetter ließ die rund 100.000 Besucher nicht davon abhalten, überwiegend fröhlich und auslassen den Rosenmontagsumzug in Koblenz zu besuchen. Zwischen 12.11 Uhr und 16.30 Uhr bewältigten ca. 4.500 Zugteilnehmer mit 43 Motivwagen die 5 km lange Strecke durch die Koblenzer Alt-, Innen- ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:08

    POL-PPKO: Nachtragsmeldung: 94-Jähriger aus Koblenz wieder da

    Koblenz (ots) - Der seit heute, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr vermisste 94-Jährige aus der Seniorenresidenz St. Babara in Koblenz wurde wohlbehalten angetroffen. Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle Kim Sandra Zorn Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren