POL-PPKO: Nachtragsmeldung: 94-Jähriger aus Koblenz wieder da
Koblenz (ots)
Der seit heute, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr vermisste 94-Jährige aus der Seniorenresidenz St. Babara in Koblenz wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.
