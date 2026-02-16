Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtragsmeldung: 94-Jähriger aus Koblenz wieder da

Koblenz (ots)

Der seit heute, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr vermisste 94-Jährige aus der Seniorenresidenz St. Babara in Koblenz wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

