PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtragsmeldung: 94-Jähriger aus Koblenz wieder da

Koblenz (ots)

Der seit heute, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr vermisste 94-Jährige aus der Seniorenresidenz St. Babara in Koblenz wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Vermisstenfahndung hat sich demnach erledigt. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Kim Sandra Zorn

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:46

    POL-PPKO: 94-Jähriger aus Koblenz vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem heutigen Montag, den 16.02.2026 um 11:30 Uhr wird der 94-jährige Kurt Richard Ludwig B. aus der Seniorenresidenz St. Barbara in der Waisenhausstraße in Koblenz vermisst. Der 94-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - kariertes Hemd - dunkelblaue Wolljacke - Rollator - großer Hut, ähnlich einem Cowboyhut Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:37

    POL-PPKO: Spay - Unbekannte versprühen Reizgas während einer Karnevalsveranstaltung

    Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026 kam es gegen 22:26 Uhr bei einer Karnevalsveranstaltung in der Dorfhalle in Spay im Landkreis Mayen-Koblenz zum Einsatz von Pfefferspray durch Teilnehmer der Veranstaltung. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten unbekannte Täter Reizgas in der Halle, zuvor kam es dort laut Zeugenaussagen zu Streitigkeiten innerhalb einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren