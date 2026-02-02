Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tätlicher Angriff am 02.02.2026 auf Kundgebung am Löhrrondell in Koblenz - Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am heutigen Montag, den 02.02.2026, fand ab 16:30 Uhr eine angemeldete Kundgebung zum Thema "Öffentlicher Protest für das Recht auf Leben mit Gebeten" am Löhrrondell in der Koblenzer Innenstadt statt. Gegen 17:30 Uhr kam es zu einem tätlichen Angriff auf Teilnehmer der Kundgebung durch eine Gruppe von vier männlichen Tatverdächtigen. Hierbei wurde u.a. ein Banner heruntergerissen. Vier Teilnehmer der Kundgebung wurden durch Tätlichkeiten leichtverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte der Polizei konnte eine weitere Auseinandersetzung unterbunden werden. Drei Tatverdächtige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Nach dem Einsatz wurde die Versammlung, an der knapp zehn Personen teilnahmen, bis zum geplanten Ende um 18:30 Uhr fortgesetzt. Der Schutz der Versammlung wurde durch polizeiliche Präsenz gewährleistet. Nach dem Ende der Kundgebung und dem Abschluss der pol. Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen aus dem pol. Gewahrsam entlassen. Die Motivlage für den tätl. Angriff ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet bzw. eventuell sogar Bilder o. Videos des Vorfalls gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0261 92156-300 an die Polizeiinspektion Koblenz 1 zu wenden.

