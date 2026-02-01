Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: POL-PPKO: Koblenz - Forum Mittelrhein: Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Täter - Polizei sucht Zeugen

hier Korrektur der Erreichbarkeit

Koblenz (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 31. Januar 2026, 21:46 Uhr, bitte ich um Korrektur der Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Koblenz 1. Die Nummer lautet 0261-92156300.

Ebenso wurde die Telefonnummer der erfassenden Stelle für mögliche Rückfragen geändert.

