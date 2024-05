Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weisel - Übung zu einer Großschadenslage (Waldbrand) im Bereich Weisel

Koblenz (ots)

Gemeinsame Pressmeldung der Polizei Koblenz und der Kreisverwaltung Rhein-Lahn:

Derzeit findet im Bereich Weisel(Rhein-Lahn-Kreis) die Übung einer Großschadenslage (Waldbrand mit Verletzten) statt.

Für Medienvertreter wird eine Anlaufstelle in der Verlängerung Am Kräfter Weg (Grillplatz) eingerichtet. Den Medienvertretern kann von dort aus ein Einblick in die Übung gewährt werden, entsprechende Ansprechpartner sind vor Ort.

Erreichbarkeiten Pressesprecher:

0151-42459762 (Team Medien Rhein-Lahn-Kreis) 0170-7652339 (Polizei)

Die Erreichbarkeiten dienen ausschließlich Medienanfragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell