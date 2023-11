Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Koblenz (ots)

Am Freitag, 03.11.2023, kam es zwischen 09:00 und 11:00 Uhr in Koblenz-Güls in der Straße "Am Turnerheim" im Bereich der Einmündung zur Eisheiligenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW Mazda Typ 3, Farbe weiß, durch ein in Richtung Eisheiligenstraße fahrendes und bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite davongetragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-103 2910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell