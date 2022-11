Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hund entführt - Wer kann Hinweise geben?

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es im Löhr-Center vor dem REWE Markt zu einem Diebstahl eines Shih Tzu, der dort von der Besitzerin angeleint war. Die Frau gab gegenüber einer Zeugin an, dass sie den Hund nun mit nach Hause nehme und ihm einen neuen Namen geben werde. Zudem passe er gut zu ihrem jetzigen Hund. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. Ende 50 - Anfang 60, beiger Mantel, braune Stiefel, kurze blonde Haare, blauer Einkaufstrolly und nun einen Hund mit Flexleine. Sie stieg dann vermutlich in einen Bus vor dem Löhr-Center. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz Kontakt aufzunehmen, Telefon 0261-1032510 oder per Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de

