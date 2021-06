Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: GAA Sprengung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Polch (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:50 Uhr, wurde der GAA der Volksbank Polch gesprengt. Die Täter sind flüchtig. Am Gebäude entstand Sachschaden. Näheres ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz und bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Anwohner.

- Wer hat in dem besagten Zeitraum verdächtige Personen oder/und Fahrzeuge wahrgenommen? - Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen an der Bank oder in der Nähe gemacht?

Hinweise bitte an die PI Mayen per Mail oder Telefon 02651-801110, pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell