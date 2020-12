Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PK anlässlich des Flugzeugabsturzes in Flammersfeld

KoblenzKoblenz (ots)

Am heutigen Dienstag, 08.12.2020 findet um 15.00 Uhr eine Pressekonferenz im Feuerwehrgerätehaus in 57632 Flammersfeld, Ahlbacherstraße 3 statt. An dieser nehmen Vertreter der Verbandsgemeinde, der Feuerwehr und der Polizei teil.

