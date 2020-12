Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Montag, den 30.11.2020 kam es gegen 20:15 Uhr auf dem Moselring in Fahrtrichtung Europabrücke zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Fahrer eines schwarzen Mercedes durch einen weißen BMW SUV (vermutlich X Serie) geschnitten, woraufhin er nach links in den Fahrbahntrenner prallte und an dem PKW erhebliche Schäden verursacht wurden. Der weiße BMW setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Wer kann Angaben zu dem weißen BMW und dem Unfallgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1. Telefon: 0261-1030.

