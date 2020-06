Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Transporter in der Robert-Koch-Straße aufgebrochen

Koblenz (ots)

Einen hohen Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, 07.06.2020, in der Robert-Koch-Straße in Koblenz an. Diese schlugen an dem weißen Transporter eines Koblenzer Heizung- und Sanitärunternehmens die Heckscheibe ein. Aus dem Innenraum wurden mehrere hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Transporter war dort vor dem Anwesen Nummer 3 geparkt. Als Tatzeit kommt die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr in Betracht. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

