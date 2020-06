Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeieskorte zum Krankenhaus - mit Blaulicht auf die Entbindungsstation

Koblenz (ots)

Am Sonntagmorgen fiel einer Streife der Polizei Koblenz auf dem Friedrich-Ebert-Ring ein Pkw auf, der angehalten und kontrolliert werden sollte. Nach der Erteilung der Anhaltesignale stieg der Fahrer sofort aus und kam auf die Polizeibeamten zu. Aufgeregt schilderte er wörtlich: "Ich weiß, das ist jetzt wie in einem schlechten Film, aber meiner Frau ist gerade die Fruchtblase geplatzt. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus." Nach einem kurzen Blick in das Fahrzeug handelte die Streife schnell und eskortierte die werdenden Eltern mit Blaulicht ins Krankenhaus, um zumindest für den restlichen Weg keine Komplikationen aufkommen zu lassen.

