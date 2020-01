Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Koblenz-Ehrenbreitstein (ots)

Am Neujahrstag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in der Arenberger Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 222, ein Verkehrsunfall. Ein Audi streifte dort einen geparkten Pkw, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte jedoch die Polizei über den Verursacher informieren. Das Fahrzeug wurde dann auch ermittelt. Jedoch war der geschädigte PKW nicht mehr an der Unfallstelle vorzufinden. Es soll sich um einen dunklen Kombi, eventuell BMW 5er Touring, gehandelt haben. Wer kann Hinweise zu dem Geschädigten geben? Die Polizeiinspektion 1 am Moselring nimmt Hinweise telefonisch, 0261-1032510, oder per Mail pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.

