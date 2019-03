Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Fahrradfahrer schwer gestürzt

Koblenz (ots)

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer kam am frühen Samstagmorgen gegen 00:20 Uhr in der Koblenzer Brückenstraße zu Fall. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Radfahrer vermutlich mit dem rechten Pedal gegen den Bordstein. Dadurch stürzte der 35-Jährige über den Lenker und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Er erlitt mehrere Platzwunden und vermutlich einen Bruch des Jochbeins. Der Mann aus Koblenz wurde mittels Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers oder auf Mängel am Fahrrad liegen nicht vor. Zum Geschehen selbst konnte der Mann noch nicht befragt werden.

