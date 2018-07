POL-PPKO: Radfahrerin übersehen

Koblenz (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Koblenzer mit seinem Pkw die Hohenfelder Straße in Richtung Balduinbrücke. An der Einmündung zur Weißer Gasse bog er nach links ab und übersah dabei eine entgegenkommende 22-jährige Radfahrerin. Die wurde zunächst verletzt in ein Krankenhaus verbracht, konnte dies jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell