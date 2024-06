POL-VDKO: Ankündigung Ferienreisekontrolle am Dienstag, 02.07.2024

Neustadt/Wied (ots) - Am heutigen Vormittag wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur durch Mitarbeiter der AM Ammerich gegen 11.14 Uhr über den Brand eines Sattelzuges auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, ca. 500 Meter vor der AS Neustadt/Wied, unterrichtet. Das Fahrzeug stehe auf dem Standstreifen, die Sattezugmaschine hätte Feuer gefangen. Durch die umgehend alamierten Feuerwehren aus Neustadt/Wied und ...

