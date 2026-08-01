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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugensuche nach möglicher Verkehrsgefährdung auf der BAB61

Koblenz, BAB61 (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026 konnte durch Polizeikräfte in einem zivilen Fahrzeug auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Anschlussstellen "Boppard" und "Emmelshausen" ein schwarzer BMW der 3er Reihe festgestellt werden, der mehrere Verkehrsverstöße, u.a. verbotswidriges Rechtsüberholen beging. Der BMW konnte an der AS "Emmelshausen" kontrolliert werden. Dort meldeten sich auch mehrere Zeugen bei den Polizeikräften und teilten mit, dass der BMW weitere PKW durch seine Fahrmanöver gefährdet hätte. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Geschädigte oder weitere Zeugen melden, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 1
POK Zimmermann
pikoblenz1@polizei.rlp.de
Telefon: 0261-92156-300

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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