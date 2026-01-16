PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Dörth (ots)

Zwischen dem 06.01.2026 und dem 11.01.2026 ereignete sich im Industriegebiet Dörth ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Verursacher befuhr mutmaßlich die L206 und sodann über die Gegenfahrbahn in die Straße "Auf dem Budenbach". In der dortigen Kurve, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei das auf dieser angebrachte Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter 06742/809-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 809-0
Email: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 20:26

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Bendorf (ots) - Am 14.01.2026 wurde auf der Polizei Bendorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Mercedes Benz in der Farbe grau während eines Parkvorgangs beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Als möglicher Tatort und Tatzeitraum kommen dabei folgende Bereiche in Betracht: ...

