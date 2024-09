POL-PDKO: Großaufgebot der Polizei wegen bewaffneten Männern in Boppard

Oberwesel (ots) - Am 28.08.2024 kam es auf dem Aldi Parkplatz in Oberwesel (Im Tuchscheren 15, 55430 Oberwesel) in der Zeit von 18:05 Uhr bis 19:09 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Scheibe des Busses mit Steinen eingeworfen. Wer Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 06742 8090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

