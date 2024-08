Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizei Andernach WE 23./24.08

Andernach (ots)

Betriebsunfall

Am Freitag, den 23.08.2024 gegen 16:20 Uhr teilte die Rettungsleitstelle in Koblenz der Polizei einen Arbeitsunfall bei der Fa. Rasselstein in Andernach mit. Vor Ort konnte eine männliche Person unter einer fahrbaren Hebebühne eingeklemmt festgestellt werden. Der Verletzte konnte durch die Rettungskräfte geborgen und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Der Verantwortliche blieb soweit ansprechbar und konnte mitteilen, dass es sich um einen alleinverschuldeten Arbeitsunfall gehandelt habe. Er zog sich durch den Unfall multiple Verletzungen in den unteren Gliedmaßen zu, welche aber nicht lebensbedrohlich sind.

Körperverletzung

Im Rahmen des Deathfeast Openair Festivals im JUZ in Andernach kam es am späten Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Ordnungspersonals. Auf dem Festivalgelände wurden drei Jugendliche im Skatepark festgestellt und vom Ordnungsdienst des Platzes verwiesen. Der Aufforderung kamen sie zwar nach, gerieten aber auf dem Weg vom Skatepark bis zur Straße in verbale Streitigkeiten, die letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Einer der Jugendlichen schlug dabei mit seinem Skateboard auf den Ordner ein. Dieser konnte den Schlag mit seinem Unterarm abwehren und blieb weitestgehend unverletzt.

Suizidversuch/ Widerstand/ Einweisung

Am Samstagabend um kurz vor 20Uhr meldete ein Dame, dass ihr Freund versucht habe sich mit einem Messer selbst zu verletzen um sich angeblich zu töten. Dies habe aber nicht geklappt und der Mann habe nun die Wohnanschrift zusammen mit seinem Hund verlassen. Der 33 Jährige konnte dann im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung in der Koblenzer Straße in Andernach festgestellt werden. Dem Mann wurde durch die Beamten die weitere Verfahrensweise im Hinblick auf seine Eigengefährdung erläutert. Hiermit zeigte er sich aber absolut nicht einverstanden. Daraufhin eskalierte die Situation so, dass der Verantwortliche durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Dagegen wehrte sich der Mann und beleidigte die Beamten zusätzlich. Er wurde danach gemeinsam mit dem Rettungsdienst in die Rhein-Mosel-Fachklinik verbracht. Außer ein paar Schürfwunden blieben alle Beteiligten zum Glück unverletzt.

Körperverletzung

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in Andernach. Hier gerieten 2 ukrainische Staatsangehörige mit einer 4köpfigen Männergruppe, welche teilweise die russische Staatsangehörigkeit haben, in Streit. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den mindestens 6 Personen, welche durch den Sicherheitsdienst beendet werden konnte. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert und wurden der Diskothek verwiesen. Offensichtliche größere Verletzungen trug niemand davon.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell