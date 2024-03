POL-PDKO: Vermisstenfahndung nach einem 85-Jährigen Bewohner eines Seniorenheimes in Kirchberg/Hsr.

Boppard (ots) - Am Nachmittag des 30.03.2024 wurde der Polizei Boppard eine Wildsau im Wohngebiet um die Andreas-Schüller-Straße gemeldet. Die zuständigen Behörden wurden durch die Polizei Boppard in Kenntnis gesetzt, zusätzlich wird das Gebiet aktuell zur Feststellung des Standortes des Wildschweins bestreift. Sollten Sie das Wildschwein in der Nähe Ihres Grundstücks sehen, bitte melden Sie die Sichtung an die ...

