Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in Mehrfamilienhaus

Lahnstein (ots)

Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 19.40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lahnstein, Ahler Kopf gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des 2. geschossigen Hauses im Vollbrand. Die Bewohner des Hauses befanden sich außer Haus, ein Anwohner wurde durch die Feuerwehr Lahnstein mittels Leiter aus einer Wohnung gebracht. Ein Anwohner wurde bei dem Brand leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Haus ist unbewohnbar und komplett beschädigt. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

