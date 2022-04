POL-PDKO: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Bendorf/Rhein (ots) - Am 15.04.2022 um 02:34 Uhr wurde der Polizei in Bendorf ein Brand in einem Wohnhaus in der Gartenstraße von Urbar gemeldet. Durch die sofort alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die dort wohnenden Personen wurden dank eines Rauchmelders rechtzeitig geweckt und konnten das Haus frühzeitig, jedoch bei bereits deutlicher Rauchentwicklung, verlassen. Zwei Personen erlitten ...

