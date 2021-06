Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Motorradunfall Simmerner Straße

Boppard (ots)

In den Mittagsstunden des heutigen Sonntags kam es zu einem Motorradunfall auf der L210 (Simmerner Straße) in Fahrtrichtung Hunsrück-Höhenstraße dergestalt, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus dem Hunsrück vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve zu Fall kam und anschließend mit der linksseitigen Leitplanke kollidierte. Infolge Sturz und Anprall wurde er schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Die L210 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise vollgesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

